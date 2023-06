NieR Automata: un cosplay di 2B sposa in nero dalla giapponese Oyuki

Protagonista di NieR Automata, 2B è tra i personaggi femminili più apprezzati del panorama videoludico, e non solo, degli ultimi anni. In quanto tale, l'androide da combattimento YoRHa No. 2 Type B viene quotidianamente celebrata sul web attraverso fanart e cosplay.

Il character design di 2B ha da anni conquistato la community di cosplayer, con nuove interpretazioni della protagonista che arrivano a cadenza regolare. 2B è infatti non solo la protagonista di punta di NieR Automata, ma anche una delle figure di riferimento quando si parla di cosplay.

Mentre i fan attendono ancora novità su NieR Automata Ver1.1a, adattamento animato del celebre videogioco del maestro Yoko Taro sospeso da qualche mese a causa della pandemia da Covid-19, è ancora 2B a portare avanti il franchise.

A vestire i panni dell'amata YoRHa è questa volta la cosplayer giapponese Oyuki. Per questa interpretazione l'artista ha sottilmente modificato il design base di 2b donando all'androide da combattimento un'aria nuziale. Rispetto al costume originale, questa versione include un velo sul capo e uno strascico a pizzo che scende dalla gonna e dalle maniche. Sempre in nero, 2B impugna la sua fedele katana in uno scatto e in un altro siede nobilmente su una poltrona. Avete già provato NieR Automata The End of YoHRa su Nintendo Switch?