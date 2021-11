Nier Automata: un cosplay di 2B in tante forme di Kim Kaguya

Nier Automata ha fatto risorgere con successo la saga di Nier. Il progetto giapponese, è rinato con una nuova vita grazie alla protagonista 2B, diventata un'icona dei videogiochi negli ultimi anni e non solo. Pur essendo soltanto uno dei personaggi presenti nel prodotto, 2B è quella che ha attirato molta più attenzione.

Ciò ha portato diverse cosplayer a provare a interpretarla. Da una parte abbiamo chi la porta in modo classico come ha fatto Veronica in un cosplay di 2B tutto italiano, dall'altra la protagonista di Nier Automata nella serie - e non solo, grazie alle numerose fan art e interpretazioni degli appassionati - ha vestito in altri modi, come dimostra il cosplay particolare di 2B realizzato da Saya the Fox. E poi c'è chi propone entrambe le versioni come ha fatto l'austriaca Kim Kaguya.

Nelle ultime settimane, Kim Kaguya ha dato vita a una 2B in vari cosplay basandosi sul suo abito nero, uno bianco, uno molto rivelatorio e tanto altro ancora, come potete osservare in basso. La sua pagina Instagram è diventata un tributo alla protagonista più amata di Nier Automata. Non manca inoltre un'ambientazione che si confà molto a quella del videogioco, ricca di macerie, di ruggine e di degrado.