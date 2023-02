Nier Automata: un cosplay di 2B ma in versione samurai giapponese

Il mondo post apocalittico di Nier Automata è uno dei più famosi degli ultimi anni, con l'hack 'n' slash di Platinum Games che ha davvero fatto furore nella comunità di gamer. Yoko Taro ha ridato lustro al brand, che poi è riuscito ad autosostenersi grazie a un fandom sempre più presente e interessato ai suoi personaggi.

Ovviamente pensando a Nier Automata non si può non pensare a 2B, la vera protagonista, quella di cui viene seguita la storia per la maggior parte del tempo e che compone la trama principale di questo mondo. La Terra abitata dalle macchine viene colpita dalla furia di questa guerriera danzatrice che con il suo vestito nero e i capelli bianchi si muove come un fulmine in bianco e nero sul campo di battaglia, sfruttando la sua spada e l'assistenza del suo robot volante armato di mitraglietta.

Un aspetto che ormai è diventato iconico e si trova ovunque in rete, ma che ormai non è più unico per 2B. La protagonista, nel corso di Nier Automata, può cambiare la propria skin di gioco e presentarsi in altri panni. Ma la passione dei fan è stata tale che fuori dal videogioco, grazie a illustrazioni, mod e tanto altro, 2B si veste in tutt'altri modi.

La cosplayer Viku propone uno di questi modi nei suoi scatti. Sul suo account Instagram ha postato tre foto con un cosplay di 2B versione samurai, con la protagonista di Nier Automata vestita in stile giapponese. Dal Giappone feudale arriva quindi questa 2B in kimono nero che ricorda un po' l'abito classico, mantenendo alcune linee.

La stessa cosplayer ha poi proposto anche questo cosplay di 2B che sembra una statuetta, mentre per qualcosa di più particolare c'è una foto di 2B a Natale.