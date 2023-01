NieR Automata: un cosplay di A2 da Jannet vi trancerà di netto con la sua spada

Uscito il 10 marzo 2017 su PlayStation 4, NieR Automata è stato così tanto apprezzato da critica e pubblico da essere, quasi sei anni dopo il debutto, uno dei titoli più popolari, soprattutto per quanto riguarda la community dei cosplayer.

Forte del recente esordio dell'anime NieR Automata Ver 1.1a, l'opera creata dal maestro Yoko Taro e sviluppata e prodotta da Platinum Games e Square Enix sta spopolando. L'anime di NieR Automata ha purtroppo subito una battuta d'arresto a causa del dilagare della pandemia da Covid-19 in Giappone, ma l'amore dei fan continua a dare supporto alla serie.

In concomitanza dell'uscita del controverso adattamento animato dello studio d'animazione A-1 Pictures, la popolare cosplayer Jannet, che su Instagram conta oltre mezzo milione di followers, ha rilasciato una sua interpretazione di una delle protagoniste del videogioco di Yoko Taro.

In questo cosplay di A2 da NieR Automata vediamo la YoRHa Type A No.2, con le sue vesti logore, impugnare la spada per prepararsi al combattimento. A2 è un prototipo che ha permesso la creazione dei modelli superiori 2B e 9S e che venne schierato in missione come parte dello squadrone sperimentale durante i primi anni della 14° Guerra delle Macchine. Sopravvissuta agli scontri e rimasta sola per un tempo imprecisato, A2 è spinta dal desiderio di vendetta e per questo si dimostra ostile con i nuovi arrivati 2B e 9S.