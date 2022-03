Nier Automata: un cosplay di A2 in nero di Melamori

Sono passati diversi anni da quando Yoko Taro pensò di riprendere il franchise di Nier, trasformandolo in Platinum Games dopo una gestazione di qualche anno e finendo per presentarlo al grande pubblico su console e PC nel 2017. Il successo di Nier Automata fu inaspettato e ancora oggi il videogioco continua a dire la sua.

Basta vedere le celebrazioni per il quinto anniversario di Nier Automata con tutti i progetti collaterali nati. L'anime di Nier Automata è soltanto uno di questi e bisognerà vedere come verranno trasposti i personaggi del videogioco e con quale punto di vista verrà narrato. Infatti, sono molti i percorsi che possono essere affrontati durante la storia. Non c'è solo quello di 2B, ma anche A2 è un altro personaggio importante per Nier Automata.

Anche lei ha un aspetto simile a quello degli altri combattenti: abito nero, spada e capelli bianchi, nel suo caso molto più lunghi rispetto a quelli della controparte 2B. La cosplayer Melamori si è cimentata in un suo travestimento, presentandosi così con questo cosplay di A2 con il suo particolare abito nero e spada nella mano destra.

Il fandom intanto è ancora attivo sul videogioco, come dimostra la continua pubblicazione di mod per Nier Automata.