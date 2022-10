Nier Automata: un cosplay di A2 splendida realizzato dalla bravissima modella Shirogane

Nier Automata: un titolo il cui nome ormai è circolato ovunque. Nel corso degli ultimi anni - dal 2017 a ora, grazie alla pubblicazione sulle console più recenti - si è chiacchierato molto di questo titolo che ha riportato in auge non solo un brand ma ha aiutato anche a consolidare questo mondo di macchine e androidi.

Già la prima recensione di Nier Automata scritta nel 2017 poteva aiutare a capire che questo progetto sarebbe rimasto nella mente dei videogiocatori per molto tempo. In realtà, le produzioni collaterali aiuteranno a invadere anche altri media, come farà l'anime di Nier Automata in arrivo nel 2023. La storia non sarà la stessa del videogioco, come ammesso proprio di recente, e allora è tutta una teoria su cosa accadrà a 2B e agli altri personaggi.

Anche il destino di A2, una delle protagoniste dei vari route disponibili, potrebbe entrare in gioco con una storia modificata. Intanto la possiamo vedere nella vita vera grazie al lavoro di Shirogane-sama, cosplayer e modella russa tra le più famose e seguite su Instagram. In due post, mostra il suo cosplay di A2 da Nier Automata sempre con i lunghi capelli bianchi e un abito nero molto corto, con la spada al fianco con la quale combattere.