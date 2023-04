NieR Automata: un cosplay di A2 da Yuriko Tiger,

Ormai disponibile su quasi tutte le piattaforme, NieR Automata è universalmente riconosciuto come uno dei capolavori meglio riusciti degli ultimi anni. L'action RPG ideato da Yoko Taro per PlatinumGames e Square Enix è infatti tra i titoli più popolari anche a distanza di circa sei anni dall'uscita originale.

NieR Automata ha goduto di talmente tanto successo da spingere lo studio d'animazione A-1 Pictures a realizzare un omonimo adattamento animato. La trasmissione di NieR Automata Ver 1.1a si è tuttavia rivelata disastrosa, poiché l'anime è stato fermato due volte, di cui l'ultima a tempo indefinito, a causa delle problematiche legate alla pandemia da Covid-19 in cui è incappato lo staff al lavoro sul progetto.

A ogni modo, le prime nove puntate mandate in onda dell'anime di NieR Automata hanno portato a un nuovo exploit della serie, soprattutto nel campo dei cosplay. La community è infatti tornata prepotentemente a interpretare i protagonisti del capolavoro del sensei Yoko Taro.

In questo cosplay di A2 da NieR Automata ritroviamo l'androide d'assalto protagonista della Run C del videogioco. Avversaria principale della Run D, è una disertrice che prima degli eventi della trama dell'action RPG di casa Square Enix partecipava attivamente alle missioni di distruzioni delle macchine. Solitaria e taciturna, dopo un particolare evento decise di agire per conto suo. Ad aver realizzato lo splendido set fotografico che trovate in calce all'articolo è la popolare cosplayer Yuriko Tiger.