NieR Automata: un cosplay di coppia che riunisce 2B e A2

Con il recente esordio su Nintendo Switch NieR Automata ci ha ricordato i motivi per cui è considerato un capolavoro. Con il titolo creato dal genio di Yoko Taro che è tornato a prendersi i riflettori, sono tanti i cosplay che ne omaggiano gli iconici protagonisti.

Square Enix era inizialmente scettica su NieR Automata, che poi si è rivelato uno dei suoi titoli di punta per gli anni a seguire l'uscita originale datata 2017. A distanza di un lustro, è infatti ancora in cima alle classifiche di gradimento della community.

A riportarci nel meraviglioso universo immaginario firmato Taro è un cosplay di coppia di A2 e 2B da NieR Automata. Le due protagoniste si riuniscono e tornano a combattere fianco a fianco dopo tanto tempo.

YoRHa No. 2 Type A, meglio conosciuta come A2, è un androide femmina utilizzato come prototipo per i progetti successivi di 2B e 9S. La donna, riservata e che preferisce stare per conto suo, ha lunghi capelli bianchi e indossa un vestito nero senza maniche.

Anch'ella creata dall'organizzazione YoRHa, 2B è invece la protagonista che ha il compito di combattere e distruggere le Macchine. Come A2, anche 2B ha un fisico snello e capelli argentei, anche se molto più corti. Indossa un lungo abito scuro che termina con una sontuosa gonna. A interpretare le due protagoniste di NieR Automata sono le cosplayer Instagram @uzileks e @petra.fyed.