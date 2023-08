NieR Automata: un cosplay italiano di A2 rilancia la battaglia per l'umanità

La trasmissione degli ultimi episodi della serie animata basata su NieR Automata ha rilanciato il videogioco ideato da Yoko Taro. La community è ancora caldissima nei confronti dell'action realizzato da PlatinumGames per Square Enix, come dimostra questa spettacolare interpretazione condivisa dalla cosplayer Yuhime.

Ci sono voluti diversi mesi per assistere al finale dell'anime dello studio A-1 Pictures, ma non ce ne vorranno altrettanti per rivedere i protagonisti della serie in azione. NieR Automata Ver1.1a proseguirà con un secondo cour, la cui uscita è prevista nei primi mesi del nuovo anno. Una ventata di sollievo viene offerta da un nuovo annuncio, quello per il live concert tour di NieR.

Square Enix e AWR Music Productions hanno da non molto annunciato una nuova serie di concerti dedicati a NieR. Gli appassionati potranno rivivere le emozioni della serie attraverso la sua colonna sonora. Al NieR: Orchestra Concert 12024 [ the end of data ] ci sarà anche l'artista nostrana Yuhime.

Entusiasta per l'annuncio suddetto, la cosplayer non ha intenzione di mancare all'evento e si prepara a prendervi parte con una fantastica interpretazione. In questo cosplay di A2 da NieR Automata ritroviamo la YoRHa di tipo A numero 2, colei che prima di 2B e 9S venne dispiegata sulla Terra come parte della 14° missione di riconquista del pianeta.