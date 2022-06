Nier Automata: un cosplay di Operator 21O col suo fascino

Quella di Nier Automata è una storia che ancora oggi riesce ad affascinare. Platinum Games ha fatto un piccolo miracolo nel risollevare un brand, nato inizialmente come spalla di Drakengard, che non sembrava avere più futuro. E invece oggi tutti riconoscono la silhouette affascinante di 2B, la protagonista del videogioco.

A dimostrarlo ci sono i vari cosplay di 2B che spopolano in rete, ritraendo la figura prominente di Nier Automata non solo in senso classico ma anche con tanti abiti diversi e altre rivisitazioni, vedasi quella dove viene unita a Sailor Moon. Ovviamente però non c'è soltanto lei come personaggio in Nier, e no, non stiamo parlando di A2, altra figura molto importante nel videogioco di Platinum Games.

Dietro le quinte ci sono tanti altri personaggi che comunque contribuiscono all'economia della storia, dando il loro apporto in un modo o nell'altro dalla distanza. Operator 21O è uno di questi personaggi che viene visto raramente in azione e fa la sua apparizione in certe route. La cosplayer Puutin regala un po' di spazio proprio a questa figura in questo cosplay di Operator 21O da Nier Automata. Abito nero con qualche trasparenza, capelli biondi e un velo che copre il lato inferiore del volto rendono l'androide molto vivo e contemporaneamente fedele a quello del videogioco.