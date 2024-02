NieR Automata: un cosplay tenero di 2B e 9S pronti a salvare l'umanità

NieR è una delle serie videoludiche che negli ultimi anni ha riscosso maggior successo. L'ultimo episodio della saga firmata da Yoko Taro ha fatto il suo esordio nel 2017 in esclusiva su PlayStation 4, per poi negli anni successivi approdare anche sulle altre diverse piattaforme. Sebbene sia passato così tanto tempo, NieR è ancora tra i più amati.

I sei anni sulle spalle non impediscono a NieR Automata di essere al centro dell'attenzione, soprattutto quando si guarda al mondo dei cosplay. Sebbene il fandom chieda a gran voce un sequel, non è raro aggirarsi sui social e trovare interpretazioni dei protagonisti di NieR Automata.

Purtroppo pare che la serie non avrà futuro, almeno per quanto riguarda il breve periodo. Yoko Taro non sta lavorando a NieR. Lui e Yosuke Saito sono impegnati con un progetto diverso, di cui però ancora non si sa molto. Il maestro è anche impegnato nel campo dell'animazione giapponese. Yoko Taro e Atsushi Ohkubo lavorano a KamiErabi GOD.App, una serie sci-fi che unirà alcuni dei migliori sulla scena.

L'unico modo per ritrovare 2B e gli altri è quello di attendere la seconda parte dell'anime di NieR Automata, oltre che apprezzare questa interpretazione in calce all'articolo. In questo cosplay di 2B e 9S da NieR Automata ritroviamo i due YoRHa protagonisti dell'avventura di PlatinumGames. Nelle foto condivise dalla cosplayer Nato Mitsu li possiamo osservare in esplorazione, intenti nell'analisi di due oggetti particolari e persino pronti a combattere.