NieR Automata custodisce un segreto che nessun giocatore è riuscito ancora a scoprire

In occasione del primo anniversario di NieR Automata (il gioco usciva in Giappone il 23 febbraio, per poi arrivare il 10 marzo in Europa), gli sviluppatori hanno rilasciato una serie di dichiarazioni interessanti, confessando che all'interno del gioco è custodito un segreto non ancora svelato.

Durante l'intervista rilasciata a Famitsu dagli sviluppatori di NieR Automata sono emersi i seguenti retroscena:

Gli sviluppatori si considerano soddisfatti del lavoro svolto con NieR Automata, per non parlare degli ottimi risultati di vendita.

Si sperava che NieR: Automata vendesse un milione di copie, nessuno avrebbe immaginato che si sarebbe arrivati a due milioni di copie vendute in tutto il mondo.

I fan dell'originale NieR hanno manifestato grande entusiasmo per NieR: Automata, la cosa ha aiutato ad attirarne di nuovi.

È stato svelato un piccolo trucco presente in NieR Automata: si può premere il pulsante R3 mentre si tiene premuta una delle frecce del d-pad per cambiare la distanza della telecamera. Dato che la cosa può provocare glitch indesiderati, la funzione è rimasta nascosta.

C'è ancora un segreto nascosto da scoprire. Dal momento che si tratta di qualcosa di spiacevole, gli sviluppatori non sveleranno nessun dettaglio su di esso, ma affermano che è stato inserito nel gioco per varie ragioni. Questo è davvero l'ultimo segreto di NieR Automata.

Per quanto riguarda i titoli futuri, ultimamente è stato proposto un nuovo gioco al produttore Yosuke Saito. Gli sviluppatori stanno facendo del loro meglio per non restare inattivi. Yoko Taro ha inoltre dichiarato: "Voglio annunciare il progetto solo una volta che verrà approvato."

Per quanto riguarda il futuro di NieR, al momento non è stato deciso nulla di concreto, ma il team vuole annunciare qualcosa di grande per il decimo anniversario della serie atteso per il 2020.

Apprendiamo dunque che all'interno di NieR Automata è custodito un segreto non ancora svelato, ma stando alle parole degli sviluppatori dovrebbe trattarsi di qualcosa di indesiderato (magari altri glitch?). Considerando il successo commerciale del gioco, comunque, non vediamo l'ora di conoscere nuovi dettagli sui prossimi progetti di Yoko Taro e Platinum Games.