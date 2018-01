NieR Automata: disponibile una mod che migliora la qualità delle texture su PC

La qualità delle texture della versione PC diè piuttosto altalenante, e il modderha provato a migliorare la situazione realizzando l'HD Texture Pack.

Disponibile in versione 0.43, questa mod migliora le texture di A2, del deserto, del suolo e di numerose strutture presenti nelle ambientazioni. Il pack può essere scaricato a questo indirizzo, e al suo interno è anche compresa una guida per l'installazione. Il download pesa 785MB, ma una volta decompressi all'interno della cartella principale del gioco i file occuperanno 1,22GB, nulla di particolarmente impegnativo. Tenete presente che per il suo funzionamento è anche necessaria l'installazione della mod Fix Automata Resolution.

Potete farvi un'idea dei miglioramenti guardando il video condiviso su YouTube dallo stesso autore. Cosa ne pensate? Lo scaricherete? Vi ricordiamo che NieR Automata è disponibile su PlayStation 4 e PC. Gli sviluppatori hanno rivelato che il titolo venne concepito come un'esclusiva PC. Ai recenti Game Awards 2018, il gioco di Platinum Games si è portato a casa il premio per i miglior comparto sonoro.