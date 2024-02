Nier Automata: l'eleganza in mezzo al caos in un brillante cosplay di 2B

Sono passati ben sette anni dal rilascio ufficiale di NieR Automata ma la comunità di appassionati è ancora fortemente legata all'ultima meraviglia di Yoko Taro e ai suoi personaggi misteriosi e appassionanti. Difatti, anche a così tanto tempo dall'uscita, i social sono invasi da meravigliosi cosplay di 2B da NieR Automata.

NieR Automata è uno dei titoli più impressionanti e apprezzati della passata generazione, ma al momento pare non abbia un futuro assicurato. La serie di NieR è sparita dai radar e il maestro Yoko Taro non sembra interessato a proseguirla, almeno per ora. Assieme a Yosuke Saito, il creator è impegnato nella produzione di progetti diversi e ancora avvolti nel mistero.

Per ritrovare NieR bisogna spegnere le console. Il recente riassunto della prima stagione di NieR Automata promette novità imminenti. L'anime di NieR Automata ha rappresentato il videogioco di Yoko Taro in maniera non troppo fedele, ma resta comunque uno dei progetti più attesi. Nel corso dell'anno arriverà infatti una seconda stagione per NieR Automata Ver. 1.1a.

In attesa di nuove informazioni, la cosplayer Kyuubivi ci lascia esterrefatti con una meravigliosa interpretazione dell'androide da battaglia protagonista delle vicende. Nel cosplay che trovate in calce all'articolo potete ammirare la YoRHa No. 2 Type B elegante in mezzo al caos poco prima di gettarsi in battaglia.