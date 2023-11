NieR Automata emoziona con un cosplay di 2B dagli occhi coperti

Mentre Yoko Taro continua a far discutere con le sue particolari affermazioni, il pubblico attende con impazienza novità riguardanti il franchise di NieR. Al momento sembra essere tutto sospeso in casa Square Enix e Platinum Games, ma non per quanto riguarda la community dei cosplayer, sempre molto attiva.

Sono passati sei anni dall'uscita di NieR Automata, ma se il publisher sembra essersi scordato di un sequel, il fandom non si è scordato dei protagonisti di uno dei videogiochi più apprezzati della passata generazione di console.

Per ritrovare i protagonisti del titolo di Yoko Taro dovremo attendere l'uscita della seconda stagione dell'anime di NieR Automata, che arriverà nel corso dei prossimi mesi dopo una stagione d'esordio a dir poco travagliata. Nel mentre, è la cosplayer Natalie Narga_Lifestream a conquistare consensi con una bellissima interpretazione condivisa sui suoi social media.

In questo cosplay di 2B da NieR Automata ritroviamo l'androide da combattimento protagonista dell'action del maestro Taro. Con il vestito scuro e la benda tattica sugli occhi, con questa interpretazione della YoRHa No.2 Type B le emozioni sono proibite. In un primo scatto possiamo vedere 2B per intero e in posa, mentre la seconda foto è un primo piano del suo volto, con espressione fredda e dai capelli color argento.