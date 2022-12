NieR Automata: un evocativo cosplay di 2B in combattimento

Da non molto NieR Automata è arrivato anche su Nintendo Switch, ampliando la fanbase di appassionati del capolavoro creato da Yoko Taro, Platinum Games e Square Enix. Riecco dunque una delle eroine femminili più amate di tutti i tempi in un evocativo cosplay.

Con la nuova uscita, Square Enix ha aggiornato i dati di vendita di NieR Automata, che ora tocca quota 7 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Grande protagonista dell'Atto 1 del videogioco action RPG è YoRHa No. 2 Type B, meglio conosciuta dai fan con il più semplice nome di 2B.

2B è un androide da combattimento umanoide creato per liberare la Terra dalle macchine ostili sviluppate da una razza aliena senza nome. La protagonista è specializzata nel combattimento in prima linea, impugnando spade e adottando una vasta varierà di stili. Fredda e razionale, disdegna le manifestazioni emotive, ritenendole non necessarie. Nasconde tuttavia diversi traumi emotivi.

In questo cosplay di 2B da NieR Automata vediamo l'androide dai capelli bianco argenteo in tutta la sua magnificenza. Su un evocativo sfondo blu, danza su un velo d'acqua mentre impugna la sua katana. A interpretare 2B è la cosplayer Yuka Riine, con indosso il classico costume della donna, ovvero un abito nero che presenta vari ornamenti sulla gonna e lunghi stivali con tacchi. Sul volto, una benda nera copre i suoi occhi.