Nier Automata: festeggiate il Natale con questo cosplay di 2B a tinte rosse

Bianco e nero, sono questi i colori che vengono sempre in mente se si pensa a 2B, l'affascinante e silenziosa protagonista di Nier Automata, uno dei videogiochi più di successo di Platinum Games e che ancora oggi continua a coinvolgere tanti giocatori, vecchi e nuovi. In realtà, questi colori sono condivisi con praticamente tutto il cast.

La palette cromatica dei personaggi è stata decisa in questo modo, con capelli bianchi e abiti neri. Nel caso di 2B, la donna è stata dotata di una benda che copre completamente gli occhi, un abito nero che termina con una gonna, stivali e ovviamente poi ci sono le armi, con una spada e un robot volante che la segue ovunque sparando ai nemici. Chi ha giocato a Nier Automata conosce tutte le movenze di questa versione di 2B, però sa anche che la protagonista ormai non vive più soltanto in questa forma, ma ci sono diverse skin e versioni che appaiono sul web.

Vengono spesso proposti i cosplay di 2B in versione sposa, quindi lasciando l'abito nero per uno bianco, ma ci sono anche altre varianti, e ora che è arrivato il periodo natalizio ne possiamo vedere alcune a tema. Ad esempio, Sana ha proposto su Reddit ciò che vi aspettavate: un cosplay di 2B pronta per Natale, con la protagonista di Nier Automata che ha lasciato da parte l'abito nero per vestirne invece uno rosso e bianco, con tanto di orecchie di renna sulla cima dei capelli bianchi. Usereste questa skin per volteggiare tra i campi di battaglia e liberare la Terra?

Per chi preferisce la versione classica, ecco un cosplay di 2B sul campo di battaglia.