NieR Automata gratis da oggi per gli abbonati Xbox Game Pass

Come parte dei festeggiamenti per il decimo anniversario della serie NieR, NieR Automata di Platinum Games è disponibile da oggi su su Xbox Game Pass per tutti gli abbonati al servizio, esclusivamente su Xbox One.

NieR Automata è uscito nel 2017 su PC e PS4 per poi arrivare in seguito anche su altre piattaforme, l'edizione per Xbox è stata denominata Become ad Gods Edition e include oltre al gioco completo anche tutti i DLC e contenuti extra pubblicati come parte del supporto post lancio.

Il gioco di PlatinumGames ha venduto ad oggi oltre 4.5 milioni di copie e l'ingresso nel catalogo Game Pass aiuterà certamente ad espandere la fanbase in vista dell'arrivo di NieR Replicant, riedizione del titolo omonimo uscito nel 2010 solamente in Giappone e in procinto di fare il suo debutto su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One.

Oltre a NieR Replicant, Square Enix ha annunciato anche NieR Reincarnation per piattaforme mobile, il progetto non è stato ancora svelato interamente e dunque ne sapremo certamente di più nel corso delle prossime settimane.