Nier Automata: I fabbri di Man at Arms forgiano una replica della spada di 2B

In seguito alle numerosissime richieste dei fan, i fabbri dihanno deciso di forgiare una replica della spada Virtuous Treaty, la lama impugnata da 2B, la protagonista di

Nel filmato che trovate in apertura di notizia i fabbri di Baltimore Knife & Sword ci illustrano l'intero processo di lavorazione della spada, dalla fucinatura all'aggiunta degli ultimi dettagli. Il risultato è come sempre una replica fedelissima del modello originale. Cosa ne pensate dell'ultima fatica dei ragazzi di Man at Arms Reforged?

Nier Automata è disponibile su PC e Playstation 4. Ricordiamo ai lettori di Everyeye che fino al 14 marzo il titolo sarà disponibile su Steam al prezzo speciale di 29.99 euro. Recentemente gli sviluppatori hanno rivelato che il gioco custodisce un segreto che nessuno è ancora riuscito a scovare.