NieR Automata in sconto del 50% su Steam per altre 24 ore

Fino e non oltre le 18:00 di domani 14 marzo, gli utentipotranno acquistare la versione PC di NieR Automata a 29,99 euro invece di 59,99 euro, con un risparmio complessivo del 50% sul prezzo di listino.

Come potete vedere a questo indirizzo, NieR Automata sarà acquistabile sulla piattaforma Valve con uno sconto del 50% fino alle 18:00 del 14 marzo, senz'altro un'ottima occasione per portarsi a casa uno dei migliori titoli dell'anno scorso a un prezzo invitante.

Proprio pochi giorni fa, inoltre, il director Yoko Taro si era reso protagonista di un eccentrico video messaggio per festeggiare il primo anniversario di NieR Automata, titolo che ha finito per superare le aspettative della stessa Platinum Games a livello di successo commerciale. A distanza di un anno, infatti, sono state distribuite ben 2.5 milioni di unità del gioco in tutto il mondo, segnando un risultato decisamente positivo su PC e PlayStation 4.

Ricordiamo che in una recente intervista concessa a Famitsu sono emerse alcune curiosità interessanti su NieR Automata, come la presenza di un segreto all'interno del gioco che nessun utente è riuscito ancora a scoprire. Approfitterete del nuovo sconto di Steam per acquistare l'edizione PC del titolo?