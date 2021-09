Nier Automata: l'italiana Veronica in un cosplay di 2B in azione

Da tanti anni viene giocato Nier Automata, il videogioco che è riuscito a risollevare l'intero franchise di Nier. Ci siamo mossi tra ambienti desolati e creature robotiche sfoderando tutte le capacità di 2B, uno dei personaggi giocabili e che ha messo in mostra non soltanto le proprie doti di combattimento.

A breve la protagonista di Nier Automata si rifarà il look grazie a una nuova patch, che ancora una volta rivitalizzerà il videogioco e convincerà altre persone a scoprirne la storia e i personaggi. Ma, come ormai noto, anche nella vita reale ci sono tante 2B grazie ai cosplay delle fan e modelle. Realizzazioni che spesso ottengono una valanga di like su Instagram e Twitter, diventando virali. Per citarne uno famoso, il cosplay di 2B di Shirogane-sama mostra la protagonista quasi come se fosse una bambola.

Non sono soltanto le cosplayer russe però a darsi da fare su questo fronte. L'italiana Veronica ha deciso di vestire i panni neri e la parrucca bianca della donna di Nier Automata come dimostra questo cosplay di 2B disponibile nel link alla fonte. In uno scenario un po' spoglio, 2B si mette in posa e si prepara all'azione con la spada sfoderata e un costume molto fedele alla controparte videoludica realizzata da Platinum Games.