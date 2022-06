Nier Automata: JyuSan in una splendida foto in questo cosplay di 2B

Sono tanti i videogiochi che hanno avuto spazio sugli scaffali e negli store digitali nell'ultimo decennio. Tanti protagonisti, tante storie, ma a livello femminile sono in pochissime a poter eguagliare il carisma, la bellezza e l'iconicità di 2B, figura cardine di Nier Automata, il premiato gioco di Platinum Games.

Lo studio giapponese che ha proposto al pubblico molti hack 'n slash nel corso degli ultimi anni, tra cui il famoso Bayonetta, è riuscito a far rinascere questo brand che sembrava morto dopo il primo titolo interfacciatosi col mercato a inizio anni 2010. Il progetto Nier Automata è invece finito benissimo e ancora oggi, a quasi 5 anni di distanza dal lancio, viene ricordato con affetto dai videogiocatori.

La storia dell'umanità cacciata dalla Terra e degli androidi che sono stati inviati sul pianeta per combattere le macchine vede come protagonista 2B, un'affascinante combattente vestita tutta di nero, con una benda sugli occhi e dei capelli bianchi portati corti che le incorniciano il viso. Questo personaggio viene molto rappresentato dalle cosplayer, ed ecco un'ultima creazione firmata da JyuSan. Questo cosplay di 2B riesce a esprimere lo stesso fascino del personaggio su console e PC.

Ma non c'è soltanto quella classica, dato che molto spesso capitano crossover come successo in questo cosplay di 2B fusa con Yor di Spy x Family.