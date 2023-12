NieR Automata: la magia del Natale in un cosplay di 2B, tra renne e alberi

Anche se uscito ormai da diversi anni, NieR Automata resta uno dei giochi più belli, anche solo da guardare seduti al fianco a chi ha il pad tra le mani. Condividere questo tipo di momenti è possibile anche e soprattutto durante le vacanze natalizie, celebrate da una bellissima interpretazione della cosplayer Hirochan.

Purtroppo non ci sono buone novità per gli appassionati della saga. NieR non è al centro dei progetti di Yoko Taro, il quale con Yosuke Saito al seguito è al lavoro su una produzione diversa, ancora misteriosa, e non collegata a quell'universo narrativo. Prima di rivedere NieR su console potrebbe dunque volerci ancora molto, poiché di sicuro almeno nel 2024 non arriverà alcunché di nuovo.

Nel corso dei prossimi 12 mesi avremo comunque modo di rivedere 2B, 9S e gli altri protagonisti. L'anime di NieR Automata proseguirà con la sua seconda parte, già messa in mostra attraverso un teaser trailer. I primi episodi della serie non sono stati fortunati, ma questa volta le cose dovrebbero andare in modo diverso.

In attesa di novità, la YoRHa No. 2 Type B si riprende la scena con questo fantastico cosplay di 2B da NieR Automata. Anche l'androide da combattimento celebra le feste natalizie indossando un abito rosso da babbo natale e un copricapo da renna. Con alle sue spalle un albero e decorazioni natalizie, 2B vive la magia del Natale.