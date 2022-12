NieR Automata: il matrimonio di 2B in un cosplay in abito da sposa

La serie anime ispirata a NieR Automata, il capolavoro di Platinum Games e Square Enix firmato da Yoko Taro, ha finalmente una data di uscita ufficiale. Manca dunque pochissimo per rivedere in azione 2B, una delle eroine più apprezzate dalla community di cosplayer degli ultimi anni.

L'appuntamento con NieR Automata Ver.1.1a è fissato per il 7 gennaio 2023, quando la produzione dello studio d'animazione A-1 Pictures approderà sul catalogo della piattaforma streaming di Crunchyroll.

A ogni modo, in attesa di tornare nel meraviglioso mondo fantasy creato dal maestro Yoko Taro, i fan sono stati sorpresi da un magnifico cosplay di 2B di NieR Automata. La YoRHA No. 2 Type B abbandona il suo classico costume da combattimento in pizzo nero per indossarne uno bianco candido.

Nell'interpretazione condivisa su Instagram dalla cosplayer michi_kyunn vediamo 2B con indosso un elegante abito da sposa con tanto di velo sul capo. Per celebrare il suo matrimonio, l'androide da battaglia ha rinunciato alla benda sul viso e alle armi. Ma chi è il suo promesso sposo? L'invito della modella è aperto a tutti i suoi fan. Vi ricordiamo che di recente NieR Automata è arrivato su Switch e che il titolo di Platinum Games gira benissimo anche sulla piattaforma Nintendo.