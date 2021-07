NieR Automata: miglioramenti per ombre e occlusione ambientale con la LodMod su PC

Dopo l'arrivo della patch ufficiale pubblicata da Square-Enix, grazie al quale sono finalmente state introdotte numerose feature richieste da tempo immmemore dalla community, NieR Automata continua a farsi sempre più bello su PC grazie al lavoro degli instancabili modder.

L'utente Havoc ha pubblicato un post di aggiornamento sulle pagine Steam dell'action-RPG sviluppato da Platinum Games in cui è andato ad illustrare le novità introdotte con la nuova versione della sua LodMod di NieR Automata. Installando il contenuto, che trovate a questo link, potrete godere di ombre più rifinite e di un'occlusione ambientale di maggiore qualità. Il modder, inoltre, spiega di aver risolto una questione legata all'occlusione ambientale, che veniva impropriamente renderizzata attraverso i muri a causa di un errato calcolo dei modelli da cui venivano proiettate le ombreggiature.

Potete dare uno sguardo ai miglioramenti apportati tramite il video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, pubblicato dall'account YouTube Gagan Palia, con cui è inoltre possibile apprezzare il brano Kaine Salvation tratto dalla NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack. In caso voleste approfondire il lato musicale della serie di Square-Enix, vi consigliamo di riscoprire i motivi e le canzoni del capolavoro diretto da Yoko Taro.

Oltre a tutto questo, potreste prendere in considerazione la possibilità di migliorare ulteriormente la qualità grafica del gioco grazie ad un nuovo pacchetto di texture in alta definizione recentemente approdato su NexusMod.