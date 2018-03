NieR Automata e Monster Hunter World dominano la classifica giapponese del PS Store

ha svelato i 20 giochi più venduti della scorsa settimana sulgiapponese: nelle prime due posizioni troviamo rispettivamente NieR Automata

Di seguito riportiamo la classifica completa con i 20 giochi più venduti sul PlayStation Store giapponese dal 26 febbraio al 4 marzo:

NieR: Automata Monster Hunter World Metal Gear Survive Girls Und Panzer Dream Tank Match Rainbow Six Advanced Edition Yonder: The Cloud Catcher Chronicles Undertale Horizon Zero Dawn Complete Edition Minecraft: PlayStation 4 Edition Sword Art Online: Fatal Bullett Dynasty Warriors 9 Secret of Mana Dragon Ball Fighterz Dragon Quest III Gran Turismo Sport Valkyria Chronicles Remastered Senran Kagura Burst Re:Newal Pro Evolution Soccer 2018 Destiny 2 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Complice lo sconto proposto per il suo primo anniversario, occasione in cui gli sviluppatori del gioco hanno parlato di alcuni retroscena molto interessanti, NieR Automata si è piazzato in cima alla classifica, seguito da un Monster Hunter World in costante forma che continua a macinare ottimi numeri. Dopo un buon debutto, inoltre, Metal Gear Survive si è mantenuto sul podio occupando il terzo posto.