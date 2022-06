NieR Automata su Nintendo Switch: frame rate e risoluzione confermati da Square Enix

Contestualmente al superamento delle 6,5 milioni di copie vendute per NieR Automata, l'Action di Platinum Games ha fatto la sua apparizione sul palco digitale dell'ultimo Nintendo Direct Mini.

Per l'occasione, la software house ha annunciato ufficialmente l'arrivo di NieR Automata: YoRHa Edition su Nintendo Switch. Il porting ha persino già una data di lancio, fissata per il prossimo 6 ottobre 2022, con la finestra autunnale videoludica che si fa più affollata ogni giorno che passa. In seguito alla condivisione della notizia, Square Enix ha offerto al pubblico Nintendo alcuni dettagli aggiuntivi sulle caratteristiche tecniche della versione di NieR Automata: YoRHa Edition per la console ibrida.

La divisione giapponese della compagnia, in particolare, ha confermato che l'Action proporrà una risoluzione di 1080p con Nintendo Switch in modalità Docked. In portatile, il valore scenderà invece a 720p. In entrambi i casi, il frame rate proporrà una fluidità ancorata ai 30 fps. Il porting per Nintendo Switch, lo ricordiamo, non sfrutterà la tecnologia del Cloud gaming, come accaduto ad esempio per Control o Hitman III, ma sarà alimentato esclusivamente dall'hardware della Grande N.



In attesa del 6 ottobre 2022, ricordiamo che la versione Nintendo Switch di NieR Automata: YoRHa Edition includerà tutti i contenuti aggiuntivi editi sino ad oggi, oltre ad alcuni DLC estetici esclusivi.