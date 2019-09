NieR Automata su Nintendo Switch? La risposta di Yoko Taro

Annunciato dapprima come esclusiva PlayStation 4, NieR: Automata, riconosciuto ad oggi come uno dei migliori titoli sviluppati da Platinun Games ed opera magna del director Yoko Taro, è poi approdato anche su PC Windows e Xbox One.

Considerata dunque la vasta distribuzione dell'action-RPG di Platinum, sono in tanti a chiedersi come mai l'action-RPG non sia giunto anche su Nintendo Switch, console che sta accogliendo un numero sempre maggiore di produzioni di terze parti tra il suo parco titoli. Una domanda lecita, che è stata girata direttamente a Yoko Taro durante un'intervista condotta da BunnyGaming. Di seguito, la concisa risposta dell'eccentrico director nipponico:

"[Ridendo] Conoscete già la risposta, è: Per favore, chiedete a Square-Enix!".

Una replica che in qualche modo fa eco a quella di Hideki Kamiya legata all'ipotetica pubblicazione di Astral Chain - un'esclusiva Nintendo Switch - su altre piattaforme. Chiaramente, in questi casi, non sono gli sviluppatori ad avere potere decisionale sulla pubblicazione giochi, bensì i publisher che ne detengono i diritti. Il porting Switch di NieR: Automata, dunque, dipende unicamente dalla volontà di Square-Enix.

In una precedente intervista, Yoko Taro ha lasciato intendere che il suo nuovo gioco potrebbe essere presto annunciato: si tratterà del sequel di NieR: Automata, o di un progetto completamente originale?