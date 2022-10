NieR Automata per Nintendo Switch è un successo in Giappone ma non batte Splatoon 3

NieR Automata The End of YoRHa Edition ha debuttato al secondo posto della classifica giapponese redatta da Famitsu e relativa alla settimana che va dal 3 al 9 ottobre 2022. Il gioco Square Enix ha riscosso un buon successo ma non è riuscito a scalzare Splatoon 3 dalla prima posizione.

NieR Automata per Nintendo Switch apre con 30.218 copie vendute sul mercato retail debuttando al secondo posto, buoni numeri ma lontani da quelli di Splatoon 3, gioco che anche questa settimana ha venduto tantissimo: 120.000 copie per un totale di oltre 3 milioni di unità distribuite nel solo Giappone dal 9 settembre ad oggi.

[NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 120,564 (3,021,047) [NSW] NieR Automata The End of YoRHa Edition (Square Enix, 10/06/22) – 30,218 [NSW] Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline – 21,908 (188,782) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,522 (4,865,680) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6,857 (2,814,902) [NSW] Taiko no Tatsujin Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 6,677 (46,673) [PS4] Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 5,483 (67,144) [PS5] FIFA 23 (Electronic Arts, 09/30/22) – 5,364 (27,085) [NSW] Hakuouki Shinkai Ten’un no Shou (Idea Factory, 10/06/22) – 5,101 [NSW] FIFA 23 Legacy Edition (Electronic Arts, 09/30/22) – 4,788 (16,571)

Per il resto non ci sono particolari novità in classifica, da segnalare Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline che si avvia a raggiungere quota 200.000 copie vendute e FIFA 23 presente in Top 10 sia in versione PS5 che in Legacy Edition per Nintendo Switch.

Classifica hardware giapponese 13 ottobre 2022

Switch OLED – 36,923 (2,762,461) Switch – 23,252 (18,763,433) PlayStation 5 – 4,896 (1,704,808) Switch Lite – 1,925 (4,899,684) PlayStation 5 Digital Edition – 649 (274,017) Xbox Series S – 406 (200,161) Xbox Series X – 391 (164,127) New 2DS/2DS XL – 85 (1,188,862) PlayStation 4 – 12 (7,819,908)

Anche sul fronte hardware poche novità, Switch continua a dominare la classifica mentre PlayStation 5 e Xbox Series X continuano a soffrire a causa dei noti problemi di scorte.