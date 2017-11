NieR Automata: in origine venne concepito come un'esclusiva PC

è stato lanciato all'inizio di quest'anno su PlayStation 4 e PC, e non ha faticato ad ottenere il consenso della critica e del pubblico.

In un'intervista concessa a WowJapan, il produttore Yosuke Saito ha svelato un'informazione molto interessante: a quanto pare, il gioco di Platinum Games venne inizialmente concepito come un'esclusiva PC.

Queste le sue parole: "Pianificammo di lanciare il gioco solo su PC. Tuttavia, in seguito alle pressioni del publisher, decidemmo di pubblicarlo anche su PlayStation 4. Il titolo è stato creato con l'engine di Platinum Games, sviluppato intorno all'architettura PC. A conti fatti la scelta della piattaforma non ha influenzato il modo in cui il gioco è stato progettato, ma la maggior parte dello sviluppo è stato condotto su PC".

Fortunatamente, alla fine è arrivato anche su PlayStation 4, permettendo ad un maggior quantitativo di giocatori di godere della sua eccellente qualità. Se fosse uscito anche su Xbox One sarebbe stato anche meglio, a dire il vero, ma a quanto pare non si può avere tutto dalla vita.

NieR Automata è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PC. Il titolo è stato capace di vendere oltre due milioni di copie da quando è uscito e, stando a quanto affermato da Hideki Kamiya, ha contribuito a salvare Platinum Games.