NieR Automata Piano Collection, Square-Enix annuncia un nuovo disco

ha annunciatocome parte dei festeggiamenti per il primo anniversario del gioco targato. L'album includerà tutti i brani della colonna sonora risuonati per l'occasione al pianoforte.

Il disco sarà disponibile in Giappone dal 25 aprile al prezzo di 3.024 yen, al momento non ci sono dettagli di alcun tipo riguardo una possibile uscita occidentale di NieR Automata Piano Collection, anche se non dovrebbe essere un problema repernirne una copia su Amazon o presso i rivenditori specializzati in giochi di importazione.

Ricordiamo che nella giornata di oggi Square-Enix svelerà i dettagli sul livestream organizzato per festeggiare il primo compleanno di NieR Automata, in programma a fine settimana.