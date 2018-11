NieR Automata: presto l'annuncio della Game of the Year Edition?

NieR Automata potrebbe presto tornare nei negozi con una nuova edizione, denominata Game of the YoRHa Edition. Sebbene non ci siano annunci ufficiali, questa riedizione è comparsa nelle scorse ore nel database dell'Entertainment Software Rating Board.

NieR Automata Game of the YoRHa Edition dovrebbe include il gioco originale, il DLC 3C3C1D119440927 e probabilmente qualche contenuto aggiuntivo inedito come costumi extra, difficile invece attendersi nuove espansioni.

Non ci resta che attendere notizie in merito da parte di Square Enix, verosimilmente NieR Automata Game of the YoRHa Edition potrebbe uscire su PC, PS4 e Xbox One, che sia questa l'occasione giusta per portare il gioco anche su Switch? Ricordiamo che secondo alcuni rumor, Platinum Games sarebbe al lavoro su vari titoli per la console Nintendo...