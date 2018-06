NieR Automata: primo video gameplay della versione Xbox One

Dopo l'annuncio ufficiale delle versione Xbox One di NieR Automata, Square Enix ha mostrato per la prima volta il gioco in azione sulla console Microsoft. Il nuovo video gameplay, della durata di oltre 30 minuti, è disponibile in cima alla notizia.

Come segnalato da DualShockers, la nuova sequenza di gioco è stata mostrata durante un livestream di Square Enix con ospite Yoko Tako (che durante la trasmissione ha scherzato sulla versione Nintendo Switch di NieR Automata), permettendoci di dare una prima occhiata alla versione Xbox One del gioco.

Purtroppo, dal momento che la risoluzione del video è limitata a 720p, il filmato riesce a darci solo una testimonianza indicativa della qualità grafica, ma rimane una buona occasione per vedere il titolo in azione sulla console Microsoft.

Ricordiamo che l'edizione Xbox One del gioco, intitolata NieR Automata: Become as the Gods Edition, includerà diversi contenuti aggiuntivi tra cui il DLC 3C3C1D119440927. Ricordiamo che l'uscita è fissata per il 26 giugno.