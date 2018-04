NieR Automata: le probabilità di vedere un sequel sono pari al 50%, secondo il produttore

Nel corso di un panel svoltosi al PAX East di Boston, il director Yoko Taro, il produttore Yosuke Saito e il compositore Keiichi Okabe di NieR: Automata hanno avuto modo di rispondere alle domande dei fan riguardanti il gioco.

Partiamo dalla questione che, con tutta probabilità, sta maggiormente a cuore ai fan: il sequel. Secondo quanto dichiarato da Saito, al momento le probabilità che possa essere effettivamente sviluppato sono pari al 50%. Dipende, in larga parte, dalla volontà del director Yoko Taro. Il produttore vuole effettivamente realizzare un seguito assieme al team originario, ma le intenzioni di Taro non sono ancora chiare. Non a caso, abbiamo parlato di lui proprio ieri: a quanto pare ha cominciato a pensare alla realizzazione di una nuova IP, fatto che potrebbe condizionare la realizzazione di un seguito.

Yoko Taro ha poi aggiunto che a lui non piace realizzare dei sequel, e crede che NieR Automata sia completo così com'è. Le cose si sono fatte ancora più interessanti verso la fine del panel, quando Saito ha dichiarato che in futuro "potrebbe essere aperta una nuova porta nell'universo di NieR". Non sa, al momento, quanto tempo potrebbe volerci, ma ha chiesto ai fan di attendere con trepidazione. È molto probabile, quindi, che venga realizzato un nuovo capitolo ambientato nello stesso universo, anche se potrebbe non trattarsi di un seguito diretto di NieR Automata.

Cosa ne pensate al riguardo? Vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e PC.