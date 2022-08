NieR Automata e la promoter-adescatrice di Tinder: Yoko Taro reagisce divertito

L'istrionico papà della serie di NieR, Yoko Taro, reagisce divertito all'assurda notizia della ragazza che ha convinto diversi uomini a comprare NieR Automata salvo poi scaricarli e deludere, così facendo, i suoi spasimanti.

Dopo aver fatto velocemente il giro dei social, la notizia delle attività compiute dalla giovane donna per promuovere NieR Automata totalizzando la bellezza di 22 copie vendute ad altrettanti spasimanti su Tinder è perciò giunta anche a Yoko Taro.

In un eloquente messaggio condiviso sui social riprendendo un articolo di Kotaku che racconta questa bizzarra vicenda, il celebre autore di videogiochi giapponese è ricorso a una delle frasi più rappresentative di NieR Automata, "Glory to Mankind", per dirsi divertito dall'accaduto e approvare l'operato della ragazza.

Nel raccontarsi ai microfoni di Kotaku, la ragazza protagonista di questa "campagna promozionale" di NieR Automata (dal nome di fantasia di Jen) afferma di aver compiuto questo gesto per ringraziare Yoko Taro e gli sviluppatori di NieR per l'aiuto offertogli in uno dei periodi più difficili della sua vita: attraverso Tinder, la giovane donna ha così deciso di invogliare all'acquisto di NieR Automata un totale di 22 uomini con la speranza di poterla incontrare, ma senza alcuna promessa di intrecciare rapporti più "intimi".