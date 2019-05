NieR Automata: quattro milioni di copie distribuite dal lancio

Square Enix Japan ha annunciato che NieR Automata ha raggiunto quota quattro milioni di unità distribuite, cifra che include sia le copie fisiche che i download digitali effettuati da PlayStation Store, Xbox Store e Steam.

Al 31 dicembre 2018 il gioco aveva raggiunto quota 3.5 milioni di copie, 500.000 unità sono state vendute quindi solamente nei primi quattro mesi del 2019. NieR Automata è stato pubblicato originariamente all'inizio del 2017 su PlayStation 4 e PC mentre nel 2018 è arrivato su Xbox One, infine nel febbraio 2019 Square Enix ha pubblicato NieR Automata Game of the YoRHa Edition su PlayStation 4 e PC.

Tutto tace per quanto riguarda un possibile porting per Nintendo Switch, nessuna notizia anche sull'eventuale sequel, al momento Platinum Games sembra impegnata su altri progetti ma nulla vieta al publisher di affidare i lavori ad uno studio diverso. Lo sapevate? La mod Sekiro Automata permette di giocare nei panni di 2B in Sekiro Shadows Die Twice!