NieR Automata a quota 3.5 milioni di copie distribuite

Square Enix ha annunciato che NieR Automata ha raggiunto quota 3.5 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, cifra che include le versioni retail e digitali per PlayStation 4 e PC Windows.

In aggiunta il publisher ha confermato che la versione PS4 ha raggiunto e superato quota un milione di copie distribuite (download digitali inclusi) in Asia. L'annuncio del raggiungimento delle 3.5 milioni di unità arriva a sei mesi dal lancio della versione Xbox One e segue i rumor che vorrebbero l'imminente reveal di NieR Automata Game of the Year Edition, titolo mai annunciato da Square Enix ma che potrebbe arrivare all'inizio del prossimo anno, magari anche su Nintendo Switch....

Al momento nessuna notizia invece un possibile NieR Automata 2, anche se certamente il successo del primo capitolo lascia le porte aperte ad un sequel.