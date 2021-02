NieR Automata a quota 5.5 milioni di copie distribuite

Square Enix ha annunciato che NieR Automata ha raggiunto quota 5.5 milioni di copie distribuite dal lancio nel 2017, questa cifra include sia le copie fisiche spedite ai rivenditori che i download digitali effettuati su tutti gli store.

NieR Automata è stato lanciato a febbraio 2017 in Giappone su PS4 ed è arrivato il mese successivo in Europa, mentre la versione Xbox One è datata 2018. Al 2019 risale invece il debutto di NieR Automata Game of the YoRHa Edition, edizione Game of the Year con tutti i DLC inclusi.

A dicembre 2020 NieR Automata aveva venduto 5 milioni di copie, questo vuol dire che in poco meno di due mesi sono state vendute altre 500.000 copie, a testimonianza dell'enorme successo riscosso dal gioco di Yoko Taro, ancora oggi capace di generare ottime vendite.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che ad aprile Square Enix pubblicherà NieR Replicant, riedizione del primo NieR uscito originariamente nel 2010 su PlayStation 3. NieR Reincarnation è invece già disponibile in Giappone, l'app ha guadagnato il primo posto delle classifiche mobile a poche ore dal lancio, al momento non sappiamo quando il gioco per smartphone verrà reso disponibile in Europa e Nord America, restiamo in attesa di chiarimenti da parte del publisher.