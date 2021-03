NieR Automata: recensioni negative su Steam dopo l'arrivo su Game Pass

NieR Automata per PC ha fatto il suo debutto ieri su Xbox Game Pass, come riportato si tratta di una versione tecnicamente migliore rispetto a quella in vendita su Steam, una situazione che ha scatenato le ire di coloro che hanno acquistato il gioco di PlatinumGames sul marketplace di Valve.

Nelle ultime ore NieR Automata è stato subissato di recensioni negative su Steam, tutte dello stesso tenore, con gli acquirenti che lamentano l'ingiustizia di tale situazione: un prodotto pagato a prezzo pieno che non funziona a dovere, contro un gioco incluso nel Game Pass che risulta invece ottimizzato e persino migliorato, essendo basato su una versione più recente rispetto all'edizione venduta su Steam.

La versione di NieR Automata per PC disponibile su Game Pass è basata sulla Become as Gods Edition mentre la versione Steam si basa sulla Game of the YoRHa Edition, inoltre il gioco su Game Pass gode di alcune ottimizzazioni tecniche e migliorie di vario genere, nonostante il framerate resti ancorato a 60fps anche in questo caso.

Square Enix non si è pronunciata sulla questione, è certo però che NieR Automata su Steam presenti sin dal lancio vari problemi tecnici quasi del tutto assenti su Xbox Game Pass. E voi cosa ne pensate?