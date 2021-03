NieR Automata: review bombing su Steam, proteste per la miglior versione su Game Pass

Continuano le proteste dei giocatori nei confronti di Square Enix, accusata di aver abbandonato a se stessa la versione Steam di NieR Automata, privilegiando la versione da poco arrivata su Game Pass, nel complesso migliore e priva di vari bug e problemi tecnici.

Alla fine della scorsa settimana sono piovute le recensioni negative per NieR Automata su Steam, scritte da giocatori delusi per il comportamento del publisher. La versione Steam del gioco di PlatinumGames è afflitta da vari bug sin dal lancio, mai stati corretti in questi anni, al contrario la versione disponibile su Game Pass risolve numerose problematiche e si presenta in uno stato sicuramente migliore.

Di fatto la versione PC di Automata è inferiore a quella presente su Game Pass, con il team QLOC che si è occupato di questa edizione, basata su NieR Automata Become as Gods Edition mentre il gioco su Steam continua ad essere basato sulla più datata Game of the YoRHa Edition. Nel weekend il review bombing è aumentato e attualmente NieR Automata presenta una valutazione globale "Nella Media" basato sulle ultime valutazioni, il giudizio complessivo resta invece "Molto Positivo" ma le cose potrebbero cambiare con l'arrivo di ulteriori pareri negativi.

Square Enix dal canto suo non ha motivato questa scelta, NieR Automata ha venduto centinaia di migliaia di copie su Steam e i giocatori aspettano un chiarimento da parte della compagnia.