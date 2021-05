NieR Automata si rifà il look su PC: arriva la mod con 300 texture in alta definizione

A due anni e mezzo dall'inizio dello sviluppo, i lavori sull'HD Texture Pack di NieR Automata sono finalmente conclusi: i modder rendono disponibile l'enorme DLC fan made che migliora il comparto grafico del GDR.

Il collettivo di sviluppatori amatoriali capitanato da GPUnity celebra l'arrivo su NexusMods del loro pacchetto di texture confezionando un video esplicativo. Come sottolineato dagli stessi autori del progetto, lo scopo della mod non è quello di alterare l'aspetto e l'esperienza di gioco del kolossal action ruolistico di PlatinumGames, bensì di aumentare la definizione delle texture originarie nel pieno rispetto della visione originaria degli sviluppatori di Osaka.

Il team di GPUnity si è persino premurato di pubblicare una versione "Lite" della mod per consentirne l'utilizzo su configurazioni PC di fascia medio-bassa. In calce alla notizia trovate il link per scaricare gratuitamente il pacchetto di texture in alta definizione, con la scheda che illustra i passaggi da compiere per la corretta installazione.

Per rimanere in tema, vi ricordiamo che il lancio italiano di NieR Replicant è stato un successo: la versione aggiornata del primo NieR ha scalzato sua maestà GTA V dal trono di gioco retail più venduto nella finestra temporale che va dal 16 al 25 aprile.