NieR: Automata ha rischiato la cancellazione perché Taro odia alzarsi presto al mattino

In occasione della recente intervista condotta da US Gamer,è tornato a parlare di, apprezzato action-RPG disponibile su PC e PlayStation 4.

Spesso, in passato, il director nipponico ha regalato dichiarazioni alquanto bizzarre, ed anche stavolta non c'è da rimanere delusi. Taro ha infatti svelato che il fortunato gioco sviluppato da Platinum Games ha rischiato di essere cancellato perché il suo director - ovvero Taro stesso - fatica ad alzarsi presto la mattina.

"Platinum Games inizia a lavorare alle 9:30 del mattino, e da freelancer non riesco a svegliarmi così presto. Quindi abbiamo passato un mese in cui discutevamo sistematicamente di questo, e NieR: Automata ha rischiato la cancellazione perché loro iniziano a lavorare troppo presto per me. E vi assicuro che non si tratta di uno scherzo", sono state le sue parole.

Data la natura goliardica di Taro, si potrebbe pensare effettivamente che si tratti solo di una battuta, ma il director ha poi così continuato, confermando di fatto la completa veridicità delle sue dichiarazioni: "In Platinum, adesso, abbiamo ciò che noi chiamiamo 'tempo libero', ovvero una programmazione modulata in cui puoi presentarti quando vuoi. Quindi non abbiamo più questo problema".

Per la sua felicità, quindi, Taro potrà continuare a dormire sonni tranquilli in futuro, se dovesse tornare a realizzare un progetto videoludico in collaborazione con Platinum Games (come del resto lasciato intendere dalle sue scorse dichiarazioni).