Nier Automata e Sailor Moon uniti in questo cosplay di 2B col potere della luna

𝗡𝗶𝗲𝗥:𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗮 | 𝗦𝗮𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗠𝗼𝗼𝗻

⠀

◾ Sailor 2B cosplay by me

◾ ph - @max_kindly

◾ retouch - @Alien_vs_alens

◾ inspired by art Amanda Darko#2bcosplay #2b #niercosplay #sailormoon #sailormooncosplay pic.twitter.com/QpXI5dFsTw