NieR Automata: Saito annuncia l'evento per il sesto anniversario, novità sul sequel?

A pochi giorni dall'annuncio del nuovo live concert tour dedicato alla serie di NieR, ecco che il producer del franchise, Yosuke Saito, ci conferma che l'evento per il sesto anniversario dall'uscita di NieR Automata si farà e si terrà durante la stagione autunnale di quest'anno.

Come ci conferma un recente post pubblicato da Saito tramite il suo profilo Twitter, l'evento celebrativo per il sesto anniversario dell'acclamato action-RPG si dovrebbe tenere questo autunno in Giappone. Lo spettacolo è già in programma, e Saito e gli organizzatori stanno prendendo in considerazione la possibilità di farne un evento dal vivo, a cui i fan della serie vorranno sicuramente partecipare numerosi.

"Si terrà una trasmissione in diretta per commemorare il sesto anniversario [del gioco]. Una trasmissione pubblica (con spettatori) è attualmente una possibilità che stiamo prendendo in considerazione. Vi prego di attendere ulteriori annunci", ha dichiarato Yosuke Saito su Twitter.

Puntualmente la speranza dei fan è quella di ricevere annunci su un possibile sequel della serie, mai annunciato ufficialmente da Yosuke Saito e Yoko Taro, né tantomeno Square-Enix. In caso di mancate novità sul fronte videoludico, dovremo accontentarci dell'annuncio della Stagione 2 della serie animata di NieR Automata di cui è stato presentato proprio oggi il primo trailer ufficiale.