Nier Automata, si sale a quota 8 milioni di copie vendute: Square Enix ringrazia i fan

Sono ormai parecchi i mesi trascorsi dall'ultima volta che si è parlato di uno dei progetti videoludici più importanti del parco titoli di Square Enix: Nier Automata. La più recente comparsa del gioco sui radar vi è stata in concomitanza dell'approdo del capolavoro su Nintendo Switch con Nier Automata The End of Yorha, avvenuto nel settembre 2022.

Dopo che Yoko Taro e Yosuke Saito hanno dichiarato di star lavorando a un progetto diverso da Nier, non vi è stata più alcuna traccia dell'intero brand. A distanza di tanto tempo, però, giungono importanti aggiornamenti da Square Enix in merito ai dati di vendita di Nier Automata. Nella giornata di oggi, l'account X giapponese dell'IP in questione ha infatti pubblicato un post nel quale la compagnia ha ringraziato i fan per il grande supporto.

"Il numero totale di unità spedite e scaricate a livello globale ha superato gli 8 milioni". Nier Automata ha quindi conseguito numeri importanti, specchio di un ottimo lavoro di Square Enix e Platinum Games nel narrare la "storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro accanita battaglia per la riconquista di un mondo distopico governato dalle macchine e ora invaso da potenti biomacchine", obbligando di fatto l'umanità ad abbandonare il pianeta Terra. Cosa ne pensate del numero di copie vendute da Nier Automata in tutto il mondo? Siete tra i giocatori che hanno finito e apprezzato l'avventura, o dovete ancora cimentarvi nella scoperta di questo mondo alternativo?