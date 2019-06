NieR Automata 2: un sequel ad alto budget è in lavorazione, secondo un noto insider

Sembra dunque che Square-Enix voglia fare le cose in grande per il prossimo capitolo della serie. Molto probabile che anche per questo seguito saranno confermati allo sviluppo i ragazzi di Platinum Games e Yoko Taro nelle vesti di director. Non ci resta quindi che attendere pazientemente l'eventuale annuncio ufficiale del gioco, sperando nella veridicità delle parole dell'insider.

Per quanto non abbia mai chiuso le porte ad un possibile prosieguo della serie, Square-Enix non ha ancora presentato il tanto richiesto seguito di Automata. È plausibile, però, che il publisher voglia spingere sull'acceleratore dopo che il titolo è riuscito a raggiungere e superare l'insperato traguardo delle 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo, nei formati PC, PS4 e Xbox One.

Yo



Just imagine how sick the sequel to Nier Automata is going to be



— Benji-Sales (@BenjiSales) 17 giugno 2019

It's in active production as we speak — Benji-Sales (@BenjiSales) 17 giugno 2019