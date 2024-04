NieR Automata ci dà le spalle in un epico cosplay orientale di 2B

Dopo un lungo periodo d'incertezza e dubbi, finalmente sembra essere tornata la luce. Il ritorno di NieR appare più vicino del previsto. A ridare speranza alla community di appassionati è come sempre 2B, l'androide da battaglia che ci ha fatti innamorare di NieR Automata.

Il concerto musicale di NieR che si è tenuto a Londra ha probabilmente anticipato l'annuncio che tutti attendono. R3PENT è il sequel di NieR? Questa parola è stata ripetuta più e più volte e l'inserimento del numero 3 all'interno della stessa ha suscitato non pochi dubbi. Questi, sono stati amplificati da un teaser di Yoko Taro. Il creatore della serie ha voluto stuzzicarci, oppure NieR 3 verrà presto annunciato? Al momento la questione resta un mistero, ma noi abbiamo fatto le nostre previsioni sulla storia e il gameplay di NieR 3.

A riavvicinarci al mondo tumultuoso narrato da Yoko Taro ci ha pensato il nuovo manga di NieR Automata, YoRHa - Assalto a Pearl Harbor. Questa, non è l'unica novità legata alla serie. Presto debutterà la Stagione 2 dell'anime di NieR Automata.

Mentre restiamo in attesa, la cosplayer Nekorojy sbalordisce con una fedele interpretazione. In questo cosplay di 2B da NieR Automata la YoRHa No. 2 Type B è identica alla controparte videoludica, girata di spalle e con la katana già sfoderata per la prossima battaglia.

