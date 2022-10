NieR Automata, da Switch alla tavola: arriva la pizza di Biga, ecco gli ingredienti

Sullo sfondo del successo di NieR Automata su Nintendo Switch, Square Enix celebra l'uscita dell'edizione End of YohRa della gemma action ruolistica con una gustosissima iniziativa organizzata in collaborazione Biga e Garage Pizza.

Per quest'anno, l'appuntamento gastronomico di Square Enix con i patiti di NieR andrà in scena nella cornice di Biga, una pizzeria contemporanea rinomata come una delle nuove eccellenze della ristorazione milanese.

Le deliziose pizze di Biga propongono abbinamenti che rivisitano in chiave moderna i piatti della tradizione: con la "Pizza NieR ver. 2B", i clienti avranno l'opportunità di rivivere idealmente le avventure di NieR Automata su Switch 'una fetta alla volta'.

Da oggi 21 ottobre e per oltre un mese, nel menù di Biga verrà proposta una particolarissima pizza ispirata a NieR Automata e alla sua iconica protagonista. Quanto agli ingredienti, vi informiamo che la pizza a tema NieR di Biga è composta da crema al carbone vegetale, stracciatella, alga wakame marinata al miso, ventresca di tonno in carpaccio, riso alla curcuma liofilizzato, salsa sriracha, sesamo verde tostato e cipolla croccante fritta.

La pizza può essere ordinata e ritirata a Milano anche attraverso il servizio di smart delivery offerto da Uber Eats, Deliveroo e Glovo che, a partire dal 18 Novembre, la consegnerà all’interno di cartoni brandizzati in edizione limitatissima. Tutte le attività sono state gestite in collaborazione con Garage Pizza, realtà affermata nel mondo della critica gastronomica riservata alla pietanza più apprezzata al mondo.

In attesa di gustare la pizza a tema NieR di Biga, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione del capolavoro NieR Automata su Nintendo Switch.