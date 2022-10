NieR Automata, Square Enix era scettica: il Producer minacciò di licenziarsi!

Ad oltre cinque anni di distanza dal primo debutto del titolo, NieR Automata si è rivelato un successo anche su Nintendo Switch, con il porting che sta spopolando in Giappone. Eppure, sembra che in pochi fossero inizialmente disposti a scommettere sulla possibile riuscita del progetto di Yoko Taro.

In una recente intervista, il team creativo dell'Action RPG ha raccontato la genesi del progetto videoludico, rivelando le notevoli difficoltà incontrate inizialmente. Il Producer Yosuke Saito, in particolare, ha descritto la reazione di Square Enix alla proposta di un sequel del primo NieR. Quest'ultimo non si era guadagnato un grande successo di pubblico, e il publisher giapponese era scettico sulle potenzialità di un eventuale sequel.

Di fronte alle resistenze di Square Enix, Yosuke Saito fu però irremovibile. "A essere onesti, - ha raccontato il Producer - ho minacciato l'azienda di licenziarmi se non avessi potuto realizzare NieR: Automata. È stato così che ho ottenuto il via libera per il progetto!". Il produttore ha inoltre rivelato che le prime stime di vendita della compagnia avevano ipotizzato per NieR: Automata il raggiungimento di sole 300.000 copie vendute in tutto il mondo!



Fortunatamente, l'Action RPG di Yoko Taro ha nettamente superato le modeste aspettative di Square Enix, rendendosi protagonista di diverse riedizioni e, di recente, persino del già citato porting di NieR: Automata per Nintendo Switch.