Nier Automata: uno stupendo cosplay di 2B nelle foto di una cosplayer giapponese

La piccola perla di Okami ha reso famoso il trio Shinji Mikami, Atsushi Inaba e Hideki Kamiya, gli stessi che qualche anno più tardi crearono Platinum Games. Lo studio si rese subito famoso per Bayonetta, un hack 'n slash che tornerà su Nintendo per il capitolo 3. Gli anni però sono stati ancora più benevoli col successo di Nier Automata.

Mentre si occupava anche di altri videogiochi di altri franchise e IP proprie, lo studio preparò un videogioco che ridesse linfa vitale al decaduto Nier, spin-off dell'allora più famoso Drakensang. L'opera riuscì con grande successo e così Nier: Automata divenne in fretta uno dei giochi più chiacchierati non solo del periodo, ma degli ultimi anni.

Pubblicato nel 2018, la lotta tra umani e macchine continua con l'intervento sul pianeta di 2B, un personaggio dai capelli bianchi e vestito nero che è entrato nell'immaginario collettivo senza se e senza ma. Pur non comparendo da anni nei videogiochi, 2B affascina con i suoi cosplay, realizzati in tutto il mondo. Uno degli ultimi è stato portato da Puutin Cos, cosplayer nipponica che ha pensato bene di farsi ritrarre in più pose che mettono bene in risalto il lavoro svolto sulla protagonista di Nier Automata.

E c'è anche A2 pronta a dare battaglia in altre foto.